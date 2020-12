Atalanta, l’avversario da leggere è Ribery (che ha già colpito una volta). Storia di uno degli ultimi artisti del pallone

C ’è Atalanta-Fiorentina. Mai stata una partita come le altre. Mai. Per la rivalità, nata in passato, diventata ancor più forte da quando c’è Gasperini, ricordando le sfide per qualificarsi all’Europa League e una storica finale di Coppa Italia. Ma domani l’Atalanta si gioca qualcosa di più, si gioca la possibilità di riscattarsi in campionato, di tornare a correre per i primi posti della classifica. A Bergamo arrivano grandi ex, come Prandelli e Bonaventura. Indimenticabili. Arriva anche Franck Ribery, una leggenda del calcio europeo. L’anno scorso, nella sfida giocata a Parma, ha punito i nerazzurri. Ci proverà anche domani e questa è la sua storia. Una vita segnata indelebilmente dalle cicatrici sul viso, causata da un grave incidente d’auto avuto con i genitori, all’età di due anni. La violenza dell’auto lo ha sbalzato fuori dall’abitacolo, incredibile che si sia salvato. Fortunato, lui. Fortunato il mondo del calcio.