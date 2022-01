Atalanta, Miranchuk e quel «grazie» che non viene mai detto: il cruccio di Caudano (anche per se stesso)

Il buon Elvio, in attesa di connettersi per un incredibile collegio docenti convocato durante le vacanze di Natale via Meet, ci ripensa. E gli sovviene quando si abbonò a «L’Eco di Bergamo» sulle ali dell’entusiasmo per la promozione in A ottenuta soprattutto da Mondonico e Ganz dopo una rimonta in classifica strepitosa. Esperienza non ripetuta, poiché il giornale, per colpa delle poste, gli arrivava al giovedì, o anche al venerdì. Quando la sua mente era già proiettata sulla partita successiva.