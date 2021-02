Atalanta-Torino è la partita del Tir, il «triplo» ex che nel 2010 segnò all’ultimo respiro, senza paura di esultare

Del resto per Tiribocchi la faccenda sarebbe quel filo complicata considerando che in 20 anni di carriera da professionista ha vestito la maglia di ben 12 squadre. Ma in maglia granata il Tir non ci è passato una volta e magari di sfuggita: no, per ben tre e la seconda ci ha pure esordito in serie A nel 2001. Tra i cadetti il debutto è invece datato 1996 con la Pistoiese, prima squadra “vera” dopo la sua esperienza nelle giovanili laziali. Lui, romanista doc dai natali a Fiumicino.