Atalanta, Udinese, che storie di portieri. Non è un ex, ma è un vero numero 1: Roberto Corti, «il gigante di Treviglio»

Se incrociamo la storia di Atalanta e Udinese solo due portieri (altri non ne abbiamo trovati, ma siamo pronti a ricrederci, nel caso…) hanno vestito le maglie di entrambe le squadre in tempi recenti. Uno è appunto Musso, l’altro è Giorgio Frezzolini, attuale allenatore dei portieri delle giovanili nerazzurre. Romano de Roma e laziale nell’animo arriva a Udine nella stagione 1997-98 dopo esperienze in C1 e B con la Fidelis Andria. Davanti ha Turci, probabilmente nella sua migliore annata, ma il nostro si toglie lo sfizio di esordire in serie A e pure col botto: 26 aprile 1998 al “Friuli” nientemeno che contro la Roma. Totti gliene fa due, ma i bianconeri ne fanno 4 ed è un mezzo trionfo.