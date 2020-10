Benvenute, Italia e Olanda. Tutta la storia delle Nazionali: l’Italia a Bergamo e quel «calcio totale» che si rivede in Gasp

di Matteo Spini e Dino Nikpalj

N on è la prima volta, ma non è che i precedenti siano tanti. Anzi, si contano sulle dita di una mano, sia che si considerino le gare vere, sia che si voglia allargare il ventaglio: l’Italia a Bergamo è cosa rara. Per certi versi, l’incontro con l’Olanda sarà il più importante: è più dell’amichevole con la Turchia del 2006 e sarà partita più vera della passeggiata con Malta del 1987, pur valida per le qualificazioni agli Europei. Stavolta non ci sarà il pubblico e il contesto sarà particolare, ma Italia-Olanda vale più degli unici due precedenti in cui la Nazionale ha fatto tappa in terra bergamasca: anche se la Nations League è un torneo che non scalda l’interesse di tutti, c’è un trofeo in fondo al corridoio ed è l’occasione per vedere all’opera due nazionali rinnovate e intriganti.