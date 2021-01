Buon anno ai lettori di Corner. Il 2021 comincia col prof. Caudano: ecco il suo bilancio (non solo atalantino) del 2020

I silenzi di una casa non si sa benedirli o sopportarli mai abbastanza. A volte, sono un dono. A volte sono una maledizione. Certi giorni, dopo cinque ore di spiegazioni, interrogazioni, confusione nei corridoi e chiacchiere (altrui) in sala professori, il professor Caudano, quando rientra a casa e chiude la porta dietro di sé, prova l’ebbrezza del silenzio, la gioia fisica di chi ha la fortuna di stare lontano da qualsiasi rumore e da qualsiasi parola pronunciata da altri (su nessuna parola pronunciata da altri abbiamo il controllo: può essere carezza o sasso, brezza o tempesta). Ma, altre volte, per il buon Elvio lo stesso silenzio diventa una gelida cappa in cui i pensieri si fanno cupi, ingigantiscono e finiscono per far male. Figurarsi un 31 dicembre posto in coda a un anno difficile. Caudano è un privilegiato, in fondo. E lo sa. Non si è ammalato e può condurre una vita che lo espone a pochi rischi, ha un posto di lavoro sicuro, non ha parenti per cui stare in trepidazione, non ha morti per coronavirus da piangere. Il disagio della didattica a distanza è stato più degli studenti che suo, a conti fatti. E si vaccinerà appena possibile. Al 31 dicembre 2020, può dire che la burrasca della pandemia lo ha solo sfiorato. Eppure, la data favorisce consuntivi e lui, d’istinto, ha poche voci in attivo. Pomeriggio avanzato. Il bilancio va tentato. Lo svolgimento accurato del suo lavoro non sembra bastargli come un tempo, forse perché i risultati non sono più quelli di un tempo. Cambiati i ragazzi, cambiata la scuola, cambiati i tempi, cambiato lui: l’entusiasmo di un insegnante giovane più dà e più crede di ricevere; la posata consapevolezza di un insegnante in età non si fa illusioni né su ciò che riesce a trasmettere né su ciò che gli torna in termini di apprendimento e crescita dei ragazzi.