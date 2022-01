Caudano e il Covid che si prende pezzi di «agenda». Ma poi l’Atalanta gioca e la scuola torna: mai arrendersi

Il buon Elvio aveva letto piuttosto strabiliato. Poi, aveva nell’ordine notato i seguenti dettagli: che Filippo Cardinali gli era seminoto, come accade nelle città di provincia, dove ci si conosce quasi tutti, poiché, quando era ragazzo (e lui, Caudano era bambino), abitavano nella stessa via (sapeva soltanto che era poi diventato avvocato e che per anni aveva abitato ed esercitato a Roma, sicché non si erano mai più incontrati. Evidentemente, ora era tornato alla base, magari in pensione, e dirigeva l’Unitre); che tuttavia non aveva approfittato dell’antica semiconoscenza per dargli cameratescamente del “tu”, ma era rimasto su un sobrio “lei”, oltretutto irto di maiuscole; che la mail era gentile e pure sincera, specie nell’ammettere che gli veniva chiesto di fare da tappabuchi; infine, che il tema non gli dispiaceva, perché subito gli era venuta l’applicazione letteraria e aveva pensato a un titolo come “La parola poetica tra fiducia e sfiducia”.