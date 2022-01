Caudano e le curve del fiume della vita: storie che tornano insieme nomi di un’Atalanta antica, umile, che sudava

Stefano Corsi è nato a Bergamo nel 1964, l’ha fisicamente lasciata nel 1970 e da allora vive a Lodi. Insegna lettere in un liceo milanese e collabora con l’ …

N ella vita di una persona come il professor Caudano, così parca di eventi, le parole contano, hanno il loro peso. Deve essere anche la formazione letteraria, se non vogliamo dire filologica, a favorirle. Esattamente a metà fra la vittoria sul Venezia e la sfida all’Inter, venerdì, il buon Elvio deve preparare un passo delle «Georgiche» di Virgilio, le cosiddette «Lodi dell’Italia», finché l’occhio, l’orecchio e poi il cuore non si soffermano su un verso.