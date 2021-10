Champions, l’Atalanta non è più la piccola che stupisce. C’è lo Sheriff, la squadra dello Stato che non c’è: ecco la sua storia

I l tabellino segna 6 punti in 2 partite, 51 (cinquantuno…) tiri subiti e una sola rete incassata contro 4 fatte. Più che alla stella da sceriffo che ostenta sul simbolo e le maglie, lo Sheriff nelle sue prime due partite di Champions League si è affidato allo stellone: 2-0 in casa contro lo Shakhtar di De Zerbi e un’incredibile vittoria esterna 2-1 al Santiago Bernabeu contro il Real Madrid di Carletto Ancellotti che, molto probabilmente, sarebbe potuto rimanere in campo non altri 90 ma 900 minuti senza riuscire a raddrizzare il match. Fossimo nel terzo allenatore made in Italy del gruppo D, che risponde al nome di Simone Inzaghi, il 19 ottobre a San Siro cominceremmo a preoccuparci: lo Sheriff visto così non pare granché, ma la squadra moldava è nata sotto una buona stella e l’Inter è famosa per complicarsi la vita in Europa. Avete presente la vexata quaestio se si dica Moldova o Moldavia?