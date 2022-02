Guarda chi c’è: Ferreira Pinto. «Io, a 42 anni, gioco e mi diverto. Vi racconto tutto». E spinge l’Atalanta: «Battere la Samp»

A driano Ferreira Pinto è un centrocampista brasiliano del Ponte San Pietro. Arrivato in Italia nel 2001, veste le maglie di Lanciano, Perugia e Cesena. Nel 2006 avviene il trasferimento all’Atalanta, squadra con cui gioca fino al 2013, collezionando 152 presenze e mettendo a referto 14 gol e 16 assist. La fascia destra è sua, con il 79 sulle spalle ed un motorino al posto delle gambe. Dopo essersi trasferito prima al Varese e poi al Lecce, fa ritorno in terra bergamasca per vestire la maglia del Ponte San Pietro. Oggi gioca in Serie D, è il terzo miglior marcatore della squadra in questa stagione e, nonostante i 42 anni (è un classe 1979), continua a dominare sulla fascia destra. Lo abbiamo incontrato, per capire come riesca a essere ancora sulla breccia e per carpirgli qualche ricordo in vista della prossima partita dell’Atalanta contro la Sampdoria.