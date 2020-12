Il 2020 dell’Atalanta in testo e video/1 Dal Parma al Valencia, trionfi e goleade prima dell’incubo Covid - I dati dei primi 3 mesi

I nizia un lungo viaggio, partita dopo partita, nel 2020 dell’Atalanta. Perché calcisticamente è stato un anno bellissimo, in cui Bergamo ha conosciuto per la prima volta gli ottavi di Champions League, anche se a San Siro. C’è stato il primo match internazionale giocato in città dopo oltre trent’anni, le storiche (ed uniche) final four di Lisbona, il piazzamento al terzo posto per il secondo anno consecutivo. Un’altalena di emozioni, tra splendide vittorie e indelebili sconfitte. Il 2020 dell’Atalanta è iniziato lunedì 6 gennaio, a Bergamo.