Il prof. Caudano tra scrutini e Atalanta. E tra i promossi finisce la coerenza di Gasp (dopo la «sbandata» di Udine)

P rimo pomeriggio. Aula con le veneziane abbassate. Filtra poco sole. Per uno come il professor Caudano, che leggero non mangia quasi mai e che quindi si condanna per lo più a laboriose digestioni, il pericolo del torpore è dietro l’angolo. Scrutinio in sfavore di preside. Nel senso che la preside non può vedere che cosa lui combini con il suo iPad. Del resto, le operazioni sono ridotte a poco più che mera formalità. Scorrono i nomi e le valutazioni, la coordinatrice propone il voto di condotta, i commenti sono rarissimi e raramente pertinenti.