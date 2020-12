La meglio gioventù: ecco Davies, dalla Liberia al Bayern via Canada. Sognava Mc Donald’s, vince la Champions

P er la prima volta in questo nostro tour mondiale alla scoperta dei migliori giovani talenti, tocchiamo la terra dell’eterna diatriba “soccer vs football”, ossia il Nord America. Non parleremo però di un calciatore statunitense, USA dove per altro il termine “soccer” batte per distacco “football”, ma dell’altra nazione nord americana situata ancora più a nord degli States e da sempre fuori dai radar calcistici. Come avete sicuramente capito stiamo parlando del Canada e quindi di un calciatore canadese, per la precisione il velocissimo e talentuosissimo terzino sinistro del Bayern Monaco Alphonso Boyle Davies. Ignoriamo come Alphonso Davies chiami il gioco da tutti noi amato, anche perché in Canada la rivalità tra i termini “soccer” e “football” è molto più accesa che nei vicini USA. Da una parte troviamo i discendenti francesi e i difensori dell’inglese tradizionale che fedeli alla denominazione europea continuano imperterriti ad usare il termine “football”, dall’altra invece i canadesi “americanizzati” che non si fanno scrupoli ad usare “soccer”, riservando invece il termine “football” a ciò che noi chiamiamo “football americano”. È interessante inoltre segnalare come nonostante il football americano sia piuttosto impopolare in Italia, Bergamo è sede di una delle migliori squadre d’Italia e d’Europa di questo sport, ovvero i Lions Bergamo vincitori di ben 12 Superbowl italiani dal 1993 ad oggi di cui 11 in fila dal 1998 al 2008. Terminando questo curioso excursus, torniamo invece al nostro campioncino canadese che a prescindere dalla scelta del sostantivo sa sicuramente come si gioca a calcio. Questa è la sua storia.