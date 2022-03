La storia del Bayer Leverkusen, 119 anni di sport cominciati da una lettera degli operai: «Fateci giocare a calcio»

S olidità strutturale, competitività, efficienza, forza del collettivo. Sono gli ingredienti principali della storia di un club che affonda le radici ai primi del ‘900 all’interno di una polisportiva nata come «costola» dell’industria farmaceutica Bayer. Tutto cominciò nel 1903 quando un impiegato della Bayer, Wilhelm Hauschild, recapitò una lettera ai suoi datori di lavoro firmata da altri 170 colleghi chiedendo un appoggio finanziario per fondare una società sportiva in cui la ginnastica sarebbe stata lo sport principale.