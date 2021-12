L’Atalanta a Napoli, prima «casa» di Zapata : storia di un «core ’n grato» che appena può castiga le sue ex squadre

I n Italia ha giocato con 4 squadre diverse ma non soffre della sindrome dell’ex: quando le incontra non tira la gamba indietro e spesso ha giocato pure d’anticipo, segnando reti su reti a quelle che sarebbero diventate le sue future squadre. Duvan Esteban Zapata Banguero è quello che a Napoli, dove ha iniziato la carriera pallonara nel Belpaese, chiamerebbero “core ‘ngrato”: nulla di personale, solo che stiamo parlando di un bomber vero, di un animale dell’area (e non solo) affamato di goal. Zapata torna laddove tutto è cominciato quando probabilmente pensava a una storia differente all’ombra del Vesuvio. In realtà il primo approdo italiano del nostro doveva essere la meno amena Sassuolo, dove i neroverdi stavano allestendo la squadra per il primo, storico, campionato in A, stagione 2013-14. Gli emiliani erano a tanto così da quel colosso un po’ sgraziato ma dalla potenza impressionante visto nelle fila degli argentini dell’Estudiantes di La Plata dove esordisce a settembre del 2011 entrando in campo a partita iniziata contro il Belgrano: manco a dirlo dopo pochi minuti segna e tanto basta al club per chiudere una volta per tutte l’opzione sottoscritta poche settimane prima con i colombiani dell’America Calì dove era stato scovato.