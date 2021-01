L’Atalanta e Benevento: terra di tanti fallimenti e di rinascite (calcistiche) da record. E ora regno di SuperPippo

Q uel campionato di C1 l’avevano chiuso in una tranquilla ottava posizione, ugualmente distanti dalla zona playoff e da quella playout. C’era pure il Napoli nel girone B stagione 2004-05, fresco di fallimento e finito in terza serie: quella dei partenopei doveva essere una parentesi veloce verso un rapido ritorno in B, ma sia Giampiero Ventura che il subentrato Edy Reja non riescono nell’obiettivo. Nei cadetti ci salgono il Rimini direttamente e l’Avellino via playoff: il Benevento se la cava senza problemi, ma a fine stagione i conti non tornano e arriva il fallimento. La decisione è tanto traumatica quanto inevitabile: si scende di categoria, motu proprio, nell’inferno della C2. Il football club Sporting Benevento scompare e al suo posto ecco il Benevento calcio, ma soprattutto ecco i fratelli Ciro ed Oreste Vigorito, imprenditori nel settore delle energie rinnovabili, business dove pure la Provincia di Bergamo scommette in quegli anni e proprio nel Sannio tra pale eoliche e centrali a biomasse. Una scommessa finita decisamente male. Ciro Vigorito muore nel 2010, oggi lo stadio Santa Colomba porta il suo nome: il fratello minore Oreste è saldamente alla presidenza. Una famiglia capace di portare il Benevento dal fallimento alla serie A nel giro di 12 anni. Dal ritorno in terza serie alla prima storica serie B seguita subito dopo da una promozione in A nel 2016-17: nessuna squadra aveva mai conquistato la massima serie da debuttante assoluta tra i cadetti. Gente che non si arrende da queste parti, battagliera, del resto le forche caudine sono qui ad un passo: e così dopo un’immediata retrocessione in B è seguita prima una semifinale playoff persa e poi l’anno dopo il ritorno in serie A.