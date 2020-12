L’Atalanta e quella vittoria a Torino che manca da 11.392 giorni. Era l’89, l’anno della doppietta di Evair e Caniggia

L o scorso luglio ci eravamo arrivati a tanto così, a 11 metri. Quelli del rigore che Ronaldo ha trasformato nel finale di un 2-2 allo Juventus stadium che rimane una delle più belle partite dell’Atalanta di questi ultimi anni. E anche del Papu Gomez in maglia nerazzurra, così tanto per aggiungere una lacrimuccia. E così l’Atalanta ha dovuto rinviare ancora una volta una vittoria sul campo della vecchia signora che manca ormai da 31 anni 2 mesi e qualche giorno, da quel mitico 1989, anno di grazia della banda Mondonico. Per il baffo di Rivolta quella gara aveva il sapore del derby, inutile negarlo: lui, da tutti atteso come l’erede dell’estroso Gigi Meroni (tragicamente morto nel 1976), non è mai riuscito a raccoglierne il testimone nei suoi due anni in maglia granata e quando da allenatore ha fatto lo sgambetto ai bianconeri era sempre una soddisfazione. Il tabellino delle sue sfide segna 5 vittorie, 13 pareggi e 13 sconfitte, con qualche particolarità. Per esempio i 2 pareggi della stagione 2006-2007, quelli della Juve in B, alla guida dell’AlbinoLeffe: un duplice 1-1 che fa sì che i seriani siano imbattuti con i bianconeri. Poi c’è un’altra coppia di pari che in realtà sono una vittoria per il Torino: nella stagione 1992-93, semifinale-derby di Coppa Italia, all’andata finisce 1-1 in casa dei granata, al ritorno 2-2 in quella della Juve. Entrambe le partite si giocano al nuovo stadio delle Alpi, ma per la regola delle reti segnate in trasferta (!?) sono i granata ad andare in finale.