L’Atalanta, il Venezia e quegli incroci di Coppa Italia da non dimenticare: poche gioie, qualche dolore

C osa hanno in comune Atalanta e Venezia oltre al 1907, anno di fondazione? La bacheca dei trofei: una Coppa Italia a testa. Se può consolare, quella lagunare si perde nella notte dei tempi. Se la nerazzurra si avvia ormai verso i 60 anni d’età, la neroverde ha già superato gli 80: è stata vinta nel 1941 con la denominazione – inequivocabile – di Associazione fascista calcio Venezia. Una delle tante che hanno caratterizzato il calcio da queste parti, comprese quelle frutto dell’unione con i vicini di casa mestrini che ha portato in dote anche l’arancione nei colori sociali.