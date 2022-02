L’Atalanta, la Samp e quegli incredibili intrecci che partono dal Malines e finiscono... al Bayer Leverkusen

I n pieno clima europeo, archiviata la pratica Olympiacos e con la testa già ai signori dell’aspirina del Bayer di Leverkusen (il classico non luogo teutonico, efficiente, freddo e squadrato), il campionato ci riserva una Sampdoria rilanciata dal ritorno in panchina di Marco Giampaolo. L’Atalanta e i blucerchiati sono legati da tante cose, in primis il famoso gemellaggio nato nello spareggio del 1977 con il Cagliari e che con il passare degli anni è stato derubricato al rango di reciproco rispetto. Ma anche figure di presidenti carismatici e amati, come quella di Paolo Mantovani che portò i liguri alla conquista di un titolo, di una coppa europea e a due finali perse. Insomma, si torna in Europa volente e nolente, perché c’è un’altra cosa che lega le due squadre, una semifinale in Coppa delle Coppe, contro la stessa squadra: sì, il Malines o Mechelen che dir si voglia. Cominciamo però dalla stretta attualità: come se la passano i belgi? Bene, visto che dopo anni difficili sono ora al sesto posto di una classifica dominata dall’Unione Saint-Gilloise, squadra di un quartiere di Bruxelles che ha già vinto 11 titoli nazionali, ma all’origine della specie: l’ultimo a metà anni ’30 per capirci. Mancavano dalla massima serie dal 1972, ci sono tornati la scorsa stagione e si avviano a (stra)vincere il campionato da neopromossi, con tanti saluti a Brugge, Anversa e Anderlecht che seguono, per tacere del Genk che fu di Maehle e Malinovskyi, staccatissimo. Nell’attesa che Belgio e Olanda si fondano in un solo campionato (la tanto chiacchierata BeNeLeague) che chiaramente rimescolerà carte e valori oltre che le squadre, il Malines è tornato nel calcio che conta, come confermato anche dalla coppa nazionale vinta nel 2019. Dal medesimo trofeo conquistato nel 1987 era nata la sua incredibile avventura europea culminata con una Coppa delle Coppe e una Supercoppa, oltre che un titolo nazionale: tutto nei due anni successivi.