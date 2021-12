L’Atalanta ritrova Shevchenko, l’allievo del Colonnello Lobanovskij passato dalla carriera militare alle aree di rigore

Quando dopo 18 anni di alti (pochi) e bassi (i più) Enrico Preziosi ha lasciato il Genoa nelle capienti e un po’ misteriose – come tutti i fondi, del resto – mani del fondo 777 Partners, le voci su un ritorno di Gian Piero Gasperini sulla panchina del Grifone si sono fatte molto insistenti, poi è arrivato il rinnovo del contratto con l’Atalanta a chiudere ogni spiraglio già minimo di suo. Ma da questa parte della Lanterna ora come ora non c’è molto tempo per una visione a lungo termine, prima c’è da salvare il salvabile: e così il primo a farne e spese è stato Davide Ballardini, personaggio degno del mister Wolf di tarantiniana memoria, uno che arriva e risolve i problemi. Un numero imprecisato di esoneri e richiami in corsa sulla panchina rossoblu, quattro salvezze conquistate in condizioni a tratti surreali, comunque pronto sempre a (ri-ri-ri-ri)tornare in corsa nel caso ce ne fosse ancora bisogno, e potrebbe non essere improbabile, visto l’andazzo che speriamo continui pure oggi nel match con l’Atalanta. Nell’attesa ha ceduto il timone di una squadra tirata su alla bell’e meglio a Shevchenko, fresco di risoluzione con la nazionale ucraina dopo l’Europeo, pare per divergenze sull’ingaggio.