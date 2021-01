L’Atalanta ritrova Zappacosta: dal Sora al Genoa, passando dal Chelsea. Un talento sfortunato che cerca il rilancio

D opo la vittoria sul Cagliari in Coppa Italia, l’Atalanta torna in campo in campionato, a Bergamo contro il Genoa. Una partita fondamentale, per continuare a scalare la classifica centrando il quarto successo consecutivo in Serie A. Di fronte una squadra piuttosto in difficoltà, diciassettesima in classifica, ma in ripresa da quando in panchina è tornato Davide Ballardini. Gli ex non mancano: da Masiello a Radovanovic, da Melegoni a Czyborra. Fino a… Davide Zappacosta. Oggi vi raccontiamo la sua storia, dall’Atalanta al Genoa. La crescita, l’esplosione, il declino.