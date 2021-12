L’Atalanta sogna lo scudetto, cinque ex l’hanno appena vinto . I migliori? Schmidt e Arana: hanno dati da Serie A

Carlos Emilio Carmona Tello, soprannominato ‘El 7 pulmones’, in italiano ‘Il sette polmoni’, per le sue doti di corsa, è un centrocampista cileno del Coquimbo Unido. Con l’Atalanta ha giocato dal 2010 al 2017, ottenendo una promozione dalla Serie B alla A. Non rientrando nei piani di mister Gasperini, dopo una breve esperienza in MLS, decide di fare ritorno in patria. A fine 2020 il Coquimbo Unido retrocede in Primera División B. Nella stessa stagione, nonostante la retrocessione, raggiunge la semifinale della Coppa Sudamericana, l’equivalente della ‘nostra’ Europa League. In semifinale perde contro il Defensa Y Justicia, squadra all’epoca allenata da Hernan Crespo e vincitrice della competizione. Al termine della stagione si ritira Mauricio Pinilla, anche lui ex Atalanta, che aveva deciso di tornare in patria e di vestire la maglia del Coquimbo. Il Coquimbo Unido, nel 2021, vince la Primera División B. Carlos Carmona ha collezionato 25 presenze, 5 ammonizioni e 2 espulsioni dirette. L’InStat index medio della sua stagione è pari a 201, mentre quello del Coquimbo Unido è di 211, quindi Carmona ha avuto un rendimento medio inferiore rispetto a quello della squadra. In sole dieci occasioni il suo index è stato almeno 200. Il picco massimo è stato di 263. Per lui sette tiri provati di cui uno solo nello specchio, 89% di precisioni dei passaggi, due passaggi chiave, 47% di duelli vinti, 50% dei tackle riusciti ed 87 palloni intercettati.