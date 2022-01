Lazio-Atalanta, indimenticabile quel 1978: perché «Gusto» Scala diventa un eroe e Avagliano entra nel «mito» laziale

Quel 29 giugno 1977 a “Gusto”, romagnolo di Bagno di Romagna, era parso come un viaggio nel tempo, alla prima storica promozione del Cesena in serie A: 10 giugno 1973, 2-1 al Mantova e festa per tutti. Allora aveva aperto le danze con una punizione dal limite, a Genova invece le aveva chiuse. Ma nella stagione del ritorno in serie A non aveva ancora segnato e tutto sommato giocato poco: 6 presenze, solo 2 da titolare. In realtà fino a quel momento «Gusto» aveva realizzato solo due goal nella massima serie, con la maglia del Bologna tra il 1970 e il 1971: gli piaceva di più mettere estro e fantasia al servizio dei compagni, cercare il passaggio risolutivo, la giocata spettacolare, preferiva far segnare insomma. I capelli lunghi, l’aria vagamente bohemienne, una sorta di George Best al crescione: fa divertire ma è sostanzialmente incostante, genio e sregolatezza.