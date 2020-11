Le invasioni di campo. Atalanta-Liverpool e quella giostra che girerà vuota. Uno ci sarà, per tutti: il signor Giancarlo

L uci, rumori, un’euforia che non ti spieghi ed è il suo bello. Tutti abbiamo avuto le nostre giostre da bambini. Celadina. Il Brucomela, che a vederlo adesso ti fa sorridere della tua paura di allora. Quello scivolo con tante onde, gli altri giù a cannone sui loro tappeti, tu a frenare con i piedini, perché non si sa mai. Poi le altre che non ti aspetti.