Le letture di Corner. Torino-Atalanta e lo scudetto granata «fresco» di 45° compleanno. Che storia, quel 1976

C’ è un’immagine che spiega tutto di quel Torino capace di riportare lo scudetto nella sponda granata della città dopo 27 anni dalla tragedia di Superga: mister Gigi Radice che, incurante dei festeggiamenti dopo il fischio finale, va a rimproverare Mozzini per l’autogoal che ha dato il pareggio (e pure l’Europa) a quel Cesena che due stagioni prima aveva condotto alla storica promozione in A. Come dire che Radice avrebbe avuto tutti i motivi per essere felice e pure doppiamente, e invece mentre il vecchio comunale è una bolgia di bandiere granata, con Graziani e Pulici (36 goal in 2…) in lacrime insieme al giaguaro Castellini, lui punta il difensore e chiede conto di quell’autorete. La scena non sfugge a quel maestro di giornalismo di Paolo Frajese, in campo con microfono alla mano: “Mister, siete campioni d’Italia”, gli dice. Radice manco esulta e smozzica qualcosa del tipo “sì, però mi spiace per questa partita, l’avevamo preparata bene…”.