Le provinciali decadute/1 La storia del Catanzaro: da Bivi all’AlbinoLeffe, via Zampagna. Le aquile non volano più

L a decima è arrivata con quella punizione all’incrocio di Gelli dell’AlbinoLeffe a una manciata di minuti dalla fine: 0-1 in casa e il Catanzaro si è ritrovato a dover ricominciare tutto daccapo. Ancora una volta. I seriani sono la decima squadra che ha eliminato i calabresi dai playoff di C nelle ultime 10 stagioni di fila: 3 volte il Benevento, poi Sora, Acireale, Pescina Valle del Giovenco, Feralpi Salò, Potenza e ora AlbinoLeffe. Un incubo per i giallorossi: le aquile non riescono più a volare e a risalire da quella terza serie dove sono sprofondati nel 2006. Il nuovo millennio ha riservato solo dolori, a parte una promozione in B nel 2004 seguita però da una retrocessione, un ripescaggio, una nuova retrocessione, un fallimento con ripartenza dalla C2, un altro fallimento e un ritorno in Lega Pro. Dove il Catanzaro resterà anche la prossima stagione, a meno di brutte sorprese sul fronte societario, sempre possibili a queste latitudini e categorie calcistiche.