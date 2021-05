Le provinciali del calcio/1: l’Atalanta è l’eccezione in un mare di «nobili decadute». I dati, prima dei racconti

L’estate di Corner sarà caratterizzata, tra le altre cose, da una carrellata di approfondimenti di Dino Nikpalj sulle provinciali «decadute». Cioè quelle realtà calcistiche nate in contesti territoriali simili a Bergamo per dimensione, ma cadute così in basso da non sapersi rialzare. La serie comincia con un inquadramento generale dei dati di cui parleremo nelle prossime puntate.

P iccolo sarà anche bello, ma è tremendamente difficile. L’Atalanta ha trascorso 34 degli ultimi 50 campionati in serie A: solo l’Udinese nei tornei dal 1970-71 a quello appena messo in archivio ha fatto meglio, raggiungendo quota 37 e per giunta tutti concentrati dal 1979 in poi. Questo per far capire come sia difficile rimanere a galla in mezzo a realtà consolidate e con bacini di tifosi ben superiori a quelli di una città comunque di provincia: non a caso Bergamo e Udine sono le sole due realtà che hanno saputo rompere certi schemi consolidati del calcio che conta ritagliandosi uno spazio continuativo anche in Europa. Ci sarebbe anche il Parma(lat) con i suoi 27 campionati di A e un’incredibile serie di trofei conquistati nel giro di soli 10 anni (1992-2002), ma con mezzi e disponibilità decisamente anomali e un finale col botto. Leggi due fallimenti due.

Ventisette pure i campionati nella massima serie per il Verona, coronati da uno scudetto, ma segnati anche da qualche problemino economico e ben 4 stagioni in terza serie con il rischio di scivolare pure in quella inferiore sfumato all’ultimo minuto dell’ultima partita con la Pro Patria nel 2008. Dopo Udinese, Atalanta, Parma e Verona c’è l’abisso, a conferma di quanto sia difficile restare a galla a certi livelli: nell’ultimo mezzo secolo il sorprendente Chievo a quota 17 campionati, Ascoli e Lecce a 16, Empoli, Cesena, Perugia e Palermo a 13, Bari e Vicenza a 12, Catania a 11, Brescia, Avellino, Siena e Reggina a 10, Como a 9, Foggia, Piacenza e Sassuolo a 8, Catanzaro, Pescara e Cremonese a 7, Livorno e Pisa a 6, Varese a 5, Messina, Venezia, Reggiana e Crotone a 3, Padova, Modena, Frosinone, Ancona, Benevento, Ternana e Salernitana a 2, Carpi, Novara, Pistoiese, Spezia e Treviso a 1.