L’intervista impossibile al 2020, l’anno delle sventure. «Io, il Covid, l’Atalanta. Pace fra Gasp e Papu, per la gente»

D riiiin, driiiin, driiiin.

Pronto?

“E’ lei quello che fa le interviste impossibili?”

E lei chi sarebbe?

“Sono il 2020. So che ha intervistato di tutto, quindi anticipo la sua chiamata che ho un sacco da fare”.

Sì, in effetti la sua intervista impossibile era nel programma di Corner. La sa lunga, lei. Però senta, fa paura la sua ultima frase: non le pare di aver già fatto sufficienti danni? Ha ancora un sacco da fare?

“Beh, certo. Sa com’è, solo il passaggio di consegne è una montagna di roba da spiegare al 2021”.

Ma non può lasciar perdere? Li mettiamo in fila i suoi capolavori? Il Covid, anzitutto, con la sua infinita scia di morti in tutto il mondo. Un elenco di personaggi famosi amatissimi dalla gente, se l’è portato via lei. Ci ha tolto tutto, e in questi ultimi giorni ci ha regalato pure il brivido del terremoto. Si fermi, per carità.

“Guardi che non è mica colpa mia. Ma lo sa quant’è brutto leggere ovunque le maledizioni che mi cacciate addosso, bollandomi come il peggior anno dalla Seconda Guerra mondiale? Che colpa ho io se le cose sono successe tutte in quest’anno? Quando andava tutto bene, mica davate il merito agli anni… e perché adesso date tutte le colpe a me? Comoda così, scusi. Provate un po’ a pensare a cosa avete combinato voi, perché succedessero tutti questi disastri”.