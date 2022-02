Quasi 40 anni fa la trasferta dell’Atalanta a S. Angelo Lodigiano: chiude lo stadio del punto più basso della storia nerazzurra

Curioso di tutto ed esperto di niente. Classe 1968 (ohibò…), maturità tecnica e studi in Giurisprudenza, lavora a L’Eco di Bergamo dal novembre 1997. Vicecap…

P iccolo era piccolo, al punto tale che il Club Amici dell’Atalanta aveva ottenuto “700 biglietti dei 1200 disponibili del settore curve, 300 per le gradinate e 150 per la tribuna” spiega certosinamente L’Eco sulle colonne tradizionalmente riservate all’organizzazione delle trasferte (altro che Internet…) dove si rimarca altresì “la limitata capienza di questo stadio” e la “spigolosa partita” in quel di Sant’Angelo Lodigiano.