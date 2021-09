San Siro ha compiuto 95 anni: per l’Atalanta tante scoppole e un po’ di imprese. Storia di uno stadio mitico

Lo scorso 19 settembre quello che è a tutti gli effetti uno dei templi del calcio mondiale ha compiuto 95 anni: forse non arriverà al secolo di vita perché in progetto c’è la costruzione di un nuovo e modernissimo impianto a pochi passi da quello attuale. Ma sconcerta il fatto che due squadre come Inter e Milan non pensino ad uno stadio in esclusiva e non in comproprietà nel bel mezzo del XXI secolo. Il 19 settembre del 1926 lo stadio viene inaugurato con la sola partita possibile, un derby: da una parte il Milan e dall’altra l’Internazionale.