Storia del Midtjylland , nato dalla fusione tra un falegname e un venditore di auto. Prova a vincere tra analisti e «guru»

L’ azzardo e il calcolo. Il Fc Midtjylland è qualcosa di diverso nel panorama del calcio europeo. La sua fondazione è molto recente, solo 21 anni fa, ma i matrimoni combinati non sono una novità nel calcio danese: lo stesso Fc Copenaghen che due anni fa ha interrotto ai rigori i sogni d’Europa (League) dell’Atalanta è frutto di una fusione datata 1992 tra 1903 e KB, club che hanno conquistato 22 titoli nazionali in due. Ma anche realtà che in campo internazionale non hanno mai fatto molta strada: il risultato migliore di una squadra danese in Europa è la semifinale del Brondby in Coppa Uefa 1990-91 quando fu sconfitto dalla Roma. Per il resto nessun’altra ha mai superato i quarti. Il senso di questa operazione lo si legge benissimo nel sito internet dei «Lupi» di Herning, tranquilla cittadina di 60mila abitanti nello Jutland centrale, famosa anche per l’hockey su ghiaccio e per il fatto di aver ospitato nel 2012 le prime due tappe del Giro d’Italia. Qui nel 1999 si compie il matrimonio tra due società del circondario, l’Ikast (che vanta pure tre partecipazioni alle coppe europee) e l’Herning Fremad, ripartito poi con un nuovo assetto nelle serie minori. Ora si trova nella quarta.