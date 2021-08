Torino-Atalanta, l’avversario da leggere è Wilfried Singo, la giovane freccia che ha stregato Juric (e non solo)

D omani si parte. Finalmente. Una nuova stagione per l’Atalanta, un’altra stagione - si spera - esaltante, da cuore in gola. Come lo sono state le ultime cinque. È quindi il momento di tornare a parlare, anche, di avversari, raccontando storie e curiosità dei giocatori che i nerazzurri si troveranno di fronte. Sabato, ore 20:45, la sfida contro il Torino. Diventa impossibile non parlare di Wilfried Singo, terzino destro classe 2000, che nella scorsa stagione ha stupito tutti, soprattutto per le capacità di adattarsi al nostro campionato nonostante sia sbarcato in Europa solo due anni e mezzo fa. Singo è ivoriano, nato il giorno di Natale del 2000. Compirà 21 anni tra quattro mesi, ma sono in pochi alla sua età ad avere una storia così. Fino al gennaio del 2018 giocava nella quarta divisione della Costa d’Avorio, a Odienné, la sua città natale, capitale di una piccola regione a nord-ovest del paese, vicino a dove si incontrano i confini con Mali e Guinea, sulle rive del fiume Baoulé.