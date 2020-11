Una foto da viaggio nel tempo. Ecco l’Atalanta del 1984, che con l’Inter giocò la partita di cui tutti possiamo dire «io c’ero»

G uardate bene la foto, è l’Atalanta 1984-85, quella del ritorno in A. D’accordo, non è la partita inaugurale con l’Inter come si evince benissimo dal gagliardetto della Roma in mano ad Eugenio Perico, ma cambia poco, anzi nulla. Sor Nedo da Piombino, al secolo Nedo Sonetti, non era quel che si suol dire un rivoluzionario della formazione, aggiungeteci il fatto che all’epoca si potevano fare solo due sostituzioni (e fino a non molti anni prima solo una) e quindi possibilità di modifiche all’assetto non ce n’erano granché. Al punto tale che alla terza giornata di campionato la formazione nerazzurra che affronta i giallorossi allenati da Roberto Clagluna (uno parecchio laziale come storia e che in realtà è lì a fare da paravento a Sven-Goran Eriksson) è di fatto identica a quella del 16 settembre 1984 contro l’Inter, prima di campionato: Benevelli, Osti, Gentile, Perico, Soldà, Magnocavallo, Agostinelli, Magrin, Donadoni, Stromberg e Pacione. Vi siete asciugati la lacrimuccia? Ecco, all’epoca ne abbiamo piante parecchie di più, anche perché nelle prime due trasferte l’Atalanta imbarca qualcosa come 10 reti: 5 -1 a Torino con la Juventus e 5-0 a Firenze.