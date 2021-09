Villarreal-Atalanta: la storia di Emery, il basco asso di coppe. Profeta in patria, maniaco della «mentalidad ganadora»

«N on dire gatto se non ce l’hai nel sacco», diceva il miticoTrapattoni. Nel sacco di Unai Emery Etxegoien da maggio ci sono ben 4 Europa League che ne fanno l’allenatore più vincente della competizione, versione vecchia (Coppa Uefa) e nuova, superando proprio il Trap. Emery è un basco di Hendarribia, appena al di là del confine con la Francia: tipo nervosetto, di quelli che difficilmente trovi seduto in panchina. I media spagnoli per il suo gesticolare continuo gli avevano affibbiato il soprannome di «vigile». Lui vive, pensa e mastica solo calcio, in modo ossessivo e quasi maniacale, ma ha anche dei difetti, per esempio quello di non essere mai riuscito a fare il salto di qualità nel calcio che conta, al di fuori della penisola iberica. Per capirci, la massima «nemo propheta in patria» non è applicabile a Emery che nella sua bacheca può contare su un campionato francese (più coppette nazionali) vinto alla sua seconda stagione con il Psg degli sceicchi, e tutti si chiedono ancora come abbia fatto a perdere nella prima beccando 8 punti di distacco dal Monaco: una spiegazione possibile si può trovare nei 107 goal realizzati dalla squadra del Principato, 36 dalla coppia Falcao-Mbappé.