La Thot Gioielli e l’alta bigiotteria Da Chiuduno alla conquista del mondo

È partita da zero nel 2010 e in poco tempo ha costruito su un’azienda che produce migliaia di gioielli di alta bigiotteria ogni anno. Susanna Lissignoli è titolare della Thot Gioielli, che ha sede a Chiuduno. Ad aiutarla nella sua espansione verso i mercati esteri è stato anche il programma Incoming Buyer di Promos, azienda speciale della Camera di commercio di Milano, Monza Brianza e Lodi che svolge questo servizio di internazionalizzazione per tutte le aziende lombarde interessate.

«Acquisto delle antiche filigrane di ottone a Parigi e le porto a dei maestri orafi toscani che le lavorano. Poi compro pietre semi-preziose e le faccio lavorare nel milanese». Una volta terminato il prodotto viene diffuso in commercio. «Siamo partite nel 2010 – sottolinea la titolare – con questa passione per la bigiotteria, che mi ha trasmesso mia madre. Nel 2013 ho iniziato ad andare a tutti i saloni internazionali più importanti e ci hanno iniziato a conoscere fuori dall’Italia. Lavoriamo con uno showroom importante a Milano e a Bergamo con il negozio Ela Antichità». In un anno la Thot Gioielli produce «circa 3mila pezzi, anche di più» con una «distribuzione internazionale».





