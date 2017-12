Investita in bici in Città Alta

Muore una ragazza di 22 anni È successo nella notte di Natale in via Tre Armi.

Tragico investimento nella notte di Natale: in via Tre Armi, in Città Alta ha perso la vita una ragazza di 22 anni. Ancora in via d’accertamento le cause dell’incidente mortale, ma pare che la giovane fosse in sella ad una bicicletta e sia stata travolta da un’auto.È successo poco prima dell’una: inutili, purtroppo, i soccorsi.

© RIPRODUZIONE RISERVATA