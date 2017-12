Scanzorosciate, rapina in farmacia

In due con pistola e mitraglietta Rapina sabato sera 30 dicembre alla farmacia Pagnoncelli di via Trieste a Scanzorosciate. Due uomini armati di pistola e mitraglietta hanno fatto irruzione all’orario di chiusura, alle 19,45, con i volti coperti da sciarpa e cappellini. Hanno costretto il titolare e l’unico cliente a entrare in un ripostiglio sul retro e hanno preso tutti i soldi in cassa. Il bottino è ancora da quantificare

I due, che avevano accento dell’Est, sono fuggiti a piedi facendo perdere le tracce. Quando il farmacista si è liberato ha chiamato il 112 e sono subito intervenuti i carabinieri della tenenza di Seriate per le ricerche dei malviventi.

