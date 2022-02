Fiorentina-Atalanta, parziale: 0-0. Koopmeiners sfiora il gol - Diretta

Fiorentina-Atalanta di domenica 20 febbraio, anticipo dell’ora di pranzo (ore 12,30 allo stadio Franchi, diretta tv su Dazn e Sky) già era una partita chiave del campionato e da ieri vale un po’ di più. Perché alle storiche frizioni tra club e tifoseria ora va aggiunto il confronto tra proprietari statunitensi: è infatti anche un derby tra Stephen Pagliuca e Rocco Commisso, investitori arrivati dall’America a cercar fortuna nel calcio italiano. Oltre ad essere la terza sfida all’unica rivale che ha già battuto due volte la banda Gasperini in stagione, la partita è diventata anche – vista la classifica – il crocevia che può definire gran parte del futuro prossimo di entrambe le squadre. La graduatoria dice: Juve 47, Atalanta 44 e Fiorentina 39, ma i bianconeri hanno una gara in più. Se i viola vincessero oggi e poi il recupero (con l’Udinese in casa) salirebbero a 45 punti: a -2 dalla Juve quarta. Certo, lo stesso discorso vale al contrario: con tre punti oggi la banda Gasperini aggancerebbe i bianconeri con una gara da recuperare (con il Torino). L’Atalanta dopo 18 anni senza vittorie a Firenze è reduce da due successi di fila. E a Firenze non ha mai vinto più di due gare consecutive. Ma quest’anno è la Fiorentina che ha vinto due volte al Gewiss Stadium, in A a inizio stagione e 10 giorni fa in Coppa Italia. Nella partita di oggi l’Atalanta giocherà con il lutto al braccio per ricordare l’ex allenatore Pierluigi Frosio, morto a 73 anni.