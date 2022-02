Addio a Frosio, ex allenatore atalantino: nel ’90 guidò la cavalcata in Coppa Uefa Aveva 73 anni, portò i nerazzurri ai quarti di finale della sfida europea. Del periodo a Bergamo ricordava «la passione e l’entusiasmo dei tifosi: anche quando eravamo in trasferta sembrava di giocare in casa». Atalanta in campo con il lutto al braccio nella partita di domenica 20 febbraio con la Fiorentina.

Addio a Pierluigi Frosio, allenatore della cavalcata atalantina in Europa a fine 1990, con il trionfale approdo ai quarti di Coppa Uefa. Nato a Monza il 20 settembre 1948, Frosio aveva 73 anni ed era malato da tempo. Da giocatore era stato il capitano storico del Perugia (dieci anni dal 1974 al 1984 e 323 partite) e con quella maglia conquistò il secondo posto finale in serie A e lo sbarco nella seconda competizione continentale. A Bergamo fu il primo allenatore di Antonio Percassi, al suo debutto presidenziale fra la gestione di Cesare Bortolotti e quella di Ivan Ruggeri.

Nella sua Atalanta c’erano Stromberg, Caniggia, Evair, Nicolini, Pasciullo, Progna. Il primo ostacolo in Coppa Uefa fu la Dinamo Zagabria. «Ci davano tutti per eliminati – raccontò Frosio a L’Eco in un’intervista di qualche anno fa – a maggior ragione dopo lo 0-0 in casa. Invece al ritorno fu una partita emozionantissima. Segnò Boban su punizione. Fu molto coraggioso l’arbitro perché in quell’ambiente infuocato ci fischiò un rigore a favore per atterramento di Caniggia. Ed Evair realizzò con una freddezza straordinaria. Ricordo che ci mise una vita a tirare: aveva una calma olimpica e non tirò finché non vide il portiere, che continuava a passeggiare per innervosirlo, fermo sulla riga».

Poi in Turchia, a Istanbul. «Un trionfo. Superammo il Fenerbahce, complessivamente, per 5-1. Eppure ci aspettavano col coltello fra i denti. Ricordo ancora uno striscione, “Benvenuti all’inferno”. Ma proprio in casa loro, all’andata, vincemmo, ponendo le basi per il passaggio del turno». Infine il Colonia. «La risolvemmo a Bergamo, al ritorno, dopo aver fatto 1-1 in Germania. Era rientrato Caniggia e fu lui a dare la palla giusta a Nicolini per l’1-0 decisivo». Ai quarti di finale l’Atalanta fu eliminata dall’Inter, che poi vinse il trofeo. Di quel periodo Frosio ricordava non solo «l’emozione delle competizioni europee», ma anche «la passione e l’entusiasmo dei tifosi. E il supporto che ci diedero nelle trasferte. Giocavamo fuori ma pareva di stare in casa».

Nella partita di domenica 20 febbraio con la Fiorentina l’Atalanta giocherà con il lutto al braccio.

