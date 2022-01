I fondi d’investimento/3 Petroldollari, un risiko all’assalto del calcio: dal City al Newcastle, valanghe di milioni

S econdo alcuni studi fra 47 anni tutte le riserve di petrolio nel mondo saranno esaurite. Un duro colpo per i paesi arabi che devono buona parte della loro fortuna proprio all’estrazione e alla vendita dell’oro nero: l’Arabia Saudita detiene il 16,2 per cento delle riserve mondiali, l’Iran il 9,5 per cento, l’Iraq l’8,7 per cento, gli Emirati Arabi il 5,9 per cento e il Qatar l’1,5 per cento.