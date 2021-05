I miliardari nello sport/3 Balmmer e Armani, soldi a canestro. E la storia di Blavatnik, ovvero mister Dazn

Balmmer, da Windows ai Clippers

Parliamo ad esempio di Steve Balmmer, 13° uomo più ricco al mondo con un patrimonio stimato di 68 miliardi di dollari. Steve nasce a Detroit nel 1956 da madre ebrea e padre svizzero emigrato, sin da ragazzo dimostra una particolare predisposizione verso la matematica e doti organizzative fuori dal comune. Il padre lavora alla Ford ma una carriera in fabbrica mal si adatta ad una mente così brillante. Durante gli studi al college totalizza un 800 in un test di matematica, un risultato nel sistema scolastico made in Usa in grado di spalancare le porte di qualsiasi università. Per lui, ad attenderlo, c’è la prestigiosa Harward.