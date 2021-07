Atalanta: chi è Frabotta, il vice Gosens: abile nei cross, tenace nei contrasti, da migliorare in fase difensiva. Tutti i dati

P er non incorrere nei problemi palesati la scorsa stagione sulle corsie esterne, l’Atalanta sta cercando di riempire con largo anticipo una casella (secondo esterno di sinistra) rimasta vuota nella rosa nerazzurra. Si è difatti parecchio scaldata nelle ultime ore la pista che conduce al bianconero Gianluca Frabotta. Prima di addentrarci a tratteggiare il profilo di Frabotta, è bene fare alcune considerazioni circa gli esterni di centrocampo a disposizione di Gasperini. Se Gianluca dovesse approdare all’Atalanta, ed al netto di possibili cessioni, la batteria di esterni sarebbe formata da due giocatori per lato di campo. Le caselle sul lato di destra sarebbero occupate da Hateboer e Maehle (entrambi destri), mentre quelle di sinistra verrebbero riempite da Gosens e Frabotta (entrambi mancini). Nel calcio ovviamente tutto è possibile, e le ottime prestazioni di Maehle sul lato sinistro del campo nelle gare del campionato europeo non saranno sicuramente sfuggite all’occhio attento di Gasperini. La scelta di Frabotta però, al netto di rivoluzioni tattiche, riconduce il danese nell’alveo di destra dello scacchiere nerazzurro. Come avevamo già spiegato in un articolo che potere leggere QUI , per il tecnico di Grugliasco resta fondamentale il concetto di sfruttamento massimo dell’ampiezza, e per questa ragione non utilizza gli esterni a piede invertito, che tenderebbero ad “entrare” nel campo. Per comprendere in modo ancora più chiaro quanto esposto, nell’immagine sotto potete vedere il confronto delle mappe di calore tra Gosens (Atalanta vs Juventus) e Maehle (Finlandia vs Danimarca), che mostra la diversa occupazione del campo.