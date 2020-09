Atalanta, ecco chi è Karsdorp e perché può provare a sostituire Castagne. I dati delle plusvalenze: superati i 200 milioni

M eno di ventiquattro ore dopo la cessione di Castagne, l’Atalanta piazza il rinforzo sulla fascia destra: dalla Roma ecco Rick Karsdorp, classe 1995, tornato in giallorosso dopo un anno in prestito al Feyenoord, la squadra in cui è cresciuto e che aveva lasciato nel 2017, quando è sbarcato per la prima volta in Italia. Ha debuttato nel campionato olandese a 19 anni, tre stagioni da semi titolare, con prime esperienze nelle coppe europee. Poi il trasferimento alla Roma per 16 milioni di euro e la rottura del crociato all’esordio contro il Crotone, dopo appena due mesi, che lo obbliga a un lungo stop fino a metà maggio del 2018, ma tornerà in campo solo nella stagione successiva. Gioca 11 partite, di cui 7 da titolare, è in campo a Bergamo quando l’Atalanta va sotto di tre gol e poi pareggia grazie (anche) a un gol di… Castagne, che oggi Karsdorp è chiamato a sostituire. Un rendimento fortemente condizionato da problemi muscolari, anche nell’ultima annata, giocata in prestito al Feyenoord. Non gioca dall’8 marzo, data in cui il campionato olandese si è fermato: in totale 15 presenze, di cui 13 da titolare, un gol e 3 assist messi a segno. Adesso l’Atalanta, una sfida. L’occasione che può svoltare la carriera di un giocatore che Gianluca Besana, il 25 maggio, aveva segnalato in un lungo approfondimento su Corner come perfetto sostituto di Castagne. (Leggilo QUI ).