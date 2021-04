Atalanta, Gosens in pole per il mercato? Dai database ecco 6 possibili sostituti (ma il piede mancino resta introvabile)

L a stagione non è ancora finita, all’Atalanta mancano undici finali. Quella di Coppa Italia, contro la Juventus, e altre dieci di campionato, per centrare una fondamentale qualificazione alla Champions League: sarebbe la terza consecutiva, sarebbe qualcosa di straordinario. Inevitabilmente, però, a Zingonia si inizia a pensare anche al futuro, come sottolineato anche da Gasperini nella lunga intervista a L’Eco di Bergamo (leggila QUI ). «C’è la possibilità di migliorare passando dalla programmazione. Non servono gli arrivi last minute, non sono funzionali. Le operazioni giuste sono Romero e Maehle presi in anticipo, i Pessina». Questo uno dei passaggi fondamentali con un messaggio chiaro al mercato. Parlando di questo tema, Gasperini cita Maehle non a caso. Ha destato enorme stupore per la facilità con cui il danese si è adattato agli schemi dei nerazzurri, ma questo è accaduto anche per l’anticipo con cui è stato programmato il suo arrivo a Bergamo. Anche perché si tratta di un ruolo molto particolare, per il quale non è facile trovare il giusto interprete in poco tempo. Bisogna giocare d’anticipo. Noi di Corner abbiamo preso alla lettera questo concetto, legato soprattutto agli esterni, perché numericamente ne mancherebbe uno, a maggior ragione se Gosens dovesse lasciare l’Atalanta per approdare in un top club europeo la prossima estate. Per questo abbiamo interrogato l’algoritmo di InStat che ci fornisce un indice di similitudine tra i giocatori, per selezionare quelli che potrebbero fare al caso di Gasperini. In poche parole, questo sistema ci permette di scoprire i giocatori che in questo momento stanno mettendo a segno statistiche il più simili possibile a quelle di Maehle, tenendo conto del valore della squadra in cui giocano e del campionato, ma anche delle caratteristiche fisiche. Abbiamo confrontato le loro statistiche nell’anno solare 2021 con quelle di Maehle, e quelli che seguono sono i nomi che vi proponiamo.