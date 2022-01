V i abbiamo proposto, nei giorni scorsi, il report relativo alla situazione delle competizioni sudamericane (leggilo QUI ). Oggi torniamo in Europa per analizzare i cinque maggiori campionati, quali siano i migliori talenti e chi sta, invece, deludendo le aspettative. Daremo anche uno sguardo ad altri campionati di minor importanza. Come sempre, ma ormai lo sapete, utilizzeremo il database di InStat.