Diciotto atalantini in B. Non è il disastro della C, ma al vertice si gioca poco. Tutti i dati

di Valerio Mazzola

Dopo la prima puntata con tutti i dati sui giocatori atalantini in prestito in serie C (leggila qui ), ecco qui la seconda puntata, con tutti i dati sugli atalantini in prestito in serie B. L’autore è sempre Valerio Mazzola, abbonato di Corner.

F inito il girone di andata della Serie B è ora possibile analizzare il comportamento dei nostri giovani, e meno giovani, in prestito alle varie formazioni della serie casetta. Sarebbero 19 i nostri ragazzi in prestito a formazioni impegnate nel campionato cadetto; usiamo però il condizionale in quanto uno di questi, l’ivoriano Ta Bi, appena approdato a Pescara ha subito un infortunio, un po’ «misterioso», e dopo essere rientrato a Bergamo per le cure, è sparito dai radar della comunicazione e non è mai stato in forza agli abruzzesi. Per questo motivo nei nostri conteggi consideriamo 18 i giocatori nerazzurri in prestito alle squadre di Serie B. Altra precisazione riguarda il fatto che nel computo delle partite la Cremonese, squadra in cui militano Zortea e Valzania, ha disputato 18 gare (una è da recuperare) e quindi a questi due giocatori mancano gli eventuali dati relativi alla partita mancante.