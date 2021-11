I Top 10 della Serie A-2: ecco chi gestisce meglio la palla. Freuler sul podio dei passaggi

S econda puntata della nostra analisi delle statistiche individuali della Serie A, a caccia dei migliori giocatori del campionato italiano. Nel primo appuntamento (leggilo QUI ) ci siamo concentrati sui portieri e poi sulle statistiche difensive, quindi duelli vinti, palle recuperate e così via. Oggi passiamo alla fase d’impostazione, andando a modificare leggermente il metodo di analisi. Abbiamo diviso i migliori passatori in tre categorie, in base al ruolo, scegliendo le tre posizioni in cui, secondo i dati, i giocatori toccano il maggior numero di palloni: difensori centrali, terzini (o esterni) e infine centrocampisti centrali. Quindi, una volta selezionati i migliori dieci per numero di passaggi riusciti in media per partita, abbiamo analizzato anche la loro precisione con la palla tra i piedi e il numero di palle perse. Risultati interessanti, anche per capire come giocano in modo diverso le squadre del nostro campionato.