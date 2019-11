La «cura Gasp»/3 Vale di più anche la difesa. E il totale è da brividi: +137 milioni

M ister Gasperini ama attaccare, imporre il proprio gioco. A differenza di Zdenek Zeman però che valorizzava solo attaccanti e centrocampisti, l’allenatore atalantino ha migliorato anche il valore dei singoli componenti del reparto arretrato. Lo dimostra la terza puntata della nostra inchiesta, realizzata servendoci dei dati di Transfermarkt, il sito di riferimento per le quotazioni dei calciatori di tutto il pianeta. Nelle uscite precedenti avevamo inizialmente constatato come i 5 attaccanti attuali dell’Atalanta abbiano complessivamente accresciuto il loro valore, sotto la direzione di Gasperini, di 51 milioni di euro: da 47 milioni a 98 milioni (leggi QUI il pezzo). In seguito avevamo accertato che anche il centrocampo aveva tratto grande giovamento dalla cura dell’ex tecnico interista: da 40,5 milioni di euro a 114,5 milioni (leggi QUI il pezzo).