La Fifa riapre il mercato ai giocatori in uscita da Ucraina e Russia: i centravanti che (volendo) si possono prendere

L’inclusione però anche dei club russi all’interno del comunicato cambia totalmente le carte in tavola, alzando notevolmente il livello d’attenzione dei vari club sulla questione dato che in Russia di giocatori stranieri interessanti ce ne sono in abbondanza. Tra le squadre con le antenne alzate c’è molto probabilmente anche l’Atalanta, che potrebbe vedere nel comunicato FIFA l’ultima spiaggia per mettere una pezza all’ormai evidente problema centravanti. Certo, c’è da dire che nel caso l’Atalanta optasse per uno di questi giocatori dovrebbe per forza liberare un posto da “straniero” per le regole della lista Serie A. In questo caso i maggiori indiziati sarebbero Ilicic già escluso dalla lista UEFA o Zapata, tenendo ben presente che non potrebbero essere reinseriti fino alla prossima sessione di mercato. Vale dunque la pena investigare in quest’articolo i campionati russo e ucraino in cerca di possibili prime punte che possano dare una mano alla causa bergamasca, partendo proprio dal campionato ucraino che nonostante non fornisca molte possibilità in termini numerici dà comunque due nomi interessanti.