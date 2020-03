Il rebus di coppe e campionati. Partite e date: tutti i conti e gli scenari per finire la stagione (difficile, ma non impossibile)

E’ un bel ginepraio, che parte da un presupposto incerto e da una necessità certa. Oggi l’Uefa si riunisce per provare a ridisegnare il calendario del calcio, finalmente fermo, dopo i tremendi balletti delle scorse settimane. Mentre qualcuno era già fermo, mentre alcune partite di Champions si giocavano a porte chiuse e altre non si giocavano affatto, a Liverpool per esempio si è giocato con Anfiel Road scandalosamente gremito, come dicevano i telecronisti di un tempo, in ogni ordine di posto. Ora è tutto fermo e il calcio è alle prese con un bel rebus: arrivare in fondo, perché come ha spiegato Giovanni Cortinovis in QUESTO approfondimento, non assegnare i titoli non è proprio possibile. Ma arrivare in fondo è possibile, dovendo giocare ancora tantissime partite, e avendo sempre meno tempo a disposizione? Ci siamo immaginati seduti al tavolo dell’Uefa, oggi. E abbiamo anticipato un po’ di conti tra partite da giocare e date a disposizione. Conclusione: o si inventano qualcosa o i conti non tornano. Vediamo.